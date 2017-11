Infos zu Ausbildung und Studium bei der Bundeswehr

Lüneburg: Arbeitsagentur |

ce. Lüneburg. Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge bei der Bundeswehr bekommen alle Interessierten am Donnerstag, 9. November, um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Lüneburger Agentur für Arbeit (An den Reeperbahnen 2, Raum 100). Es referiert Oberstleutnant zur See Bastian Hinze von der Karriereberatung der Bundeswehr in der Hansestadt. - Anmeldung unter Tel. 04131 - 745113 oder per E-Mail an lueneburg-uelzen.biz@arbeitsagentur.de.