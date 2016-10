Infos zu Ausbildung und Studium bei der Bundeswehr in Lüneburg

Lüneburg: Arbeitsagentur |

ce. Lüneburg. Infos zu Ausbildung und Studium bei der Bundeswehr gibt es für alle Interessierten am Donnerstag, 10. November, um 16 Uhr im Lüneburger Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit (An den Reeperbahnen 2, Raum 100). Das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Lüneburg stellt die beruflichen Möglichkeiten in Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst vor. - Anmeldung unter Tel. 04131 - 745113 oder per E-Mail unter Lueneburg-Uelzen.BiZ@arbeitsagentur.de.