Interessengemeinschaft pro Lebensqualität Pattensen trifft sich wieder

ce. Pattensen. Um eine Verkehrsberuhigung in den Dörfern voranzubringen, veranstaltet die Interessengemeinschaft pro Lebensqualität (IG) Pattensen am Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr wieder ein Treffen im Landgasthof Maack-Kramer (Blumenstraße 2). Alle Interessierten sind herzlich willkommen. In diesem Zusammenhang begrüßen die IG-Mitglieder das Bestreben des CDU-Landtagsabgeordneten André Bock, eine Temporeduzierung auf 30 km/h an verkehrsreichen Stellen durchzusetzen. Die IG verweist dabei auf die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Menge, die bei ihrem Besuch in Luhdorf im Dezember 2016 ein Pilotprojekt der Landesregierung vorstellte. Dabei geht es unter anderem um CO2-Reduzierung durch Tempo 30. Erforderlich für die Teilnahme am Modellversuch ist laut IG ein entsprechender Antrag der Stadt Winsen.