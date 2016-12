Internationaler Gottesdienst am 1. Weihnachtstag in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Ein internationaler Gottesdienst in der Tradition der englischen "Christmas Carols" findet am Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag), um 10 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) statt. Mit Begleitung des Posaunenchores werden bekannte englische Weihnachtslieder gesungen. Der Gottesdienst wird unter der Leitung von Pastor Markus Kalmbach in englischer und deutscher Sprache gehalten.