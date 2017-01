Winsen (Luhe): Vereinshaus Schrebergartenverein Brasilien |

ce. Winsen. Rückblicke des Vorsitzenden und weiterer Vorstandsmitglieder auf 2016 sowie Wahlen gibt es auf der Jahreshauptversammlung des Winsener Schrebergartenvereins "Brasilien", die am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr in dessen Vereinshaus (Mühlenkamp 6) stattfindet. Außerdem stehen eine Vorschau auf Aktivitäten und Termine in 2017 auf der Tagesordnung.