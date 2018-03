Jetzt anmelden für Kinder-Theaterwerkstatt in Winsen

Winsen (Luhe): Alte Stadtschule |

ce. Winsen. Schon jetzt anmelden können sich Kinder im Grundschulalter für eine Theaterwerkstatt, die während der Osterferien von Montag, 19., bis Freitag, 23. März, jeweils von 8 bis 14 Uhr in der Alten Stadtschule in Winsen (Eckermannstraße 7) stattfindet. Angeboten wird diese verlässliche Ferienbetreuung vom Unternehmensnetzwerk "Frau & Wirtschaft Landkreis Harburg", einem Zusammenschluss familienfreundlicher Unternehmen. Die Teilnehmer werden betreut von der Theaterpädagogin und Schauspielerin Juleike Weigel-Heisch.

Die Kinder erfahren spielerisch und mit viel Spaß, wie man sich auf der Bühne bewegt und spricht. Sie erproben, wie unterschiedliche Menschen und Tiere dargestellt werden können. Die Konzeption als verlässliche Ferienbetreuung unterstützt Eltern, die in den Ferien arbeiten müssen, ihrem Nachwuchs aber trotzdem spannende und anregende Ferien bieten wollen.

- Infos und Download der Anmeldeformulare unter www.unternehmensnetzwerk-fw.de.