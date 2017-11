ce. Winsen. Aus seinem Krimi "Und die Schuld trägt Deinen Namen" um mysteriöse Mordfälle in einem Weinanbaugebiet liest der bekannte Schriftsteller Jörg Böhm aus Jesteburg am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Winsener Marstall (Schlossplatz 11). Veranstalter ist die im Marstall untergebrachte Stadtbücherei. Karten gibt es dort für 8 Euro und am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse.