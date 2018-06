Kammerchor Hugo-Distler-Ensemble singt in Winsen

ce. Winsen. "Herr, neige deine Ohren“ ist der Titel des Konzertes, mit dem der Lüneburger Kammerchor Hugo-Distler-Ensemble am Sonntag, 3. Juni, um 17 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) zu hören ist.

Unter Leitung ihres Dirigenten Erik Matz wird die Formation A-cappella-Chorwerke singen, denen unter anderem Texte aus Bittpsalmen zugrunde liegen. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Worte der Psalmen 86 und 116, die in Vertonungen aus der Barockzeit, der Romantik und der Moderne zu hören sind. Bekannte Komponistennamen wie Guiseppe Verdi, Heinrich Schütz und Joseph Rheinberger sind ebenso bei der Programmauswahl vertreten wie Werke von zeitgenössischen Komponisten, darunter Wolfram Buchenberg, Vytautas Miskinis und Eriks Esenvalds. Das Hugo-Distler-Ensemble gehört seit vielen Jahren zu den renommierten Kammerchören Norddeutschlands, ist aus verschiedenen Chorwettbewerben als Preisträger hervorgegangen und überzeugt bei seinen Konzerten mit seinem homogenen Chorklang und stilsicheren Interpretationen von Liedern aus verschiedenen Epochen.

Reinhard Gräler spielt im Rahmen des Winsener Konzertes auf der Orgel Werke von Jehan Alain und Dietrich Buxtehude.

- Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.