Kiekeberg-Gärtner Matthias Schuh zu Gast in TV-Sendung "DAS!"

Matthias Schuh aus Vierhöfen, Museumsgärtner im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten-Ehestorf, ist am Samstag, 23. Juni, ab 18.45 Uhr live im NDR-Fernsehen zu Gast in der Sendung "DAS!" auf dem roten Sofa. Mit Moderator Hinnerk Baumgarten spricht er über Pflanzen, Gärten und Themen, die die Norddeutschen bewegen. Nach der Sendung ist der Beitrag in der Mediathek abrufbar. Schuh, der seit 20 Jahren im Freilichtmuseum arbeitet, ist seit 2015 auch als NDR-Fernsehgärtner bekannt. "Die Arbeit beim NDR ist eine wunderbare Gelegenheit, mein Wissen über Gartenkultur weiterzugeben", freut er sich.Als Spezialist für Nutzpflanzen früherer Zeiten kümmert sich Matthias Schuh am Kiekeberg um die historischen Gärten und vermehrt vom Aussterben bedrohte heimische Kulturpflanzen. Außerdem organisiert er die Pflanzenmärkte - am Sonntag,22. Juli, den Rosenmarkt sowie am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, den klassischen Sommer-Pflanzenmarkt.