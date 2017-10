Kinder- und Jugend-Musicalchor "Sternenstaub" feiert mit Konzert "Zehnjähriges"

ce. Winsen. Mit einem Sonderkonzert feiert der Kinder- und Jugend-Musicalchor "Sternenstaub" am Freitag, 3. November, um 19 Uhr im Winsener Marstall sein zehnjähriges Jubiläum. Auf dem Programm stehen viele musikalische Erinnerungen an die bislang fünf Musicals, in der die Formation mitgewirkt hat. Veranstalter ist der Verein "Konzerte in Winsen", zu dem der Chor gehört.

Der 2007 gegründete Chor "Sternenstaub" ging aus dem Musical-Projekt "Himmel hilf" des Kirchenkreises Winsen hervor. Noch heute sind Mitglieder des ersten Ensembles dabei, die mit acht bis neun Jahren erleben durften, was es heißt, auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten. Es folgten die "Sternenstaub"-Musicals "Jesus Christ Superstar", "Magic Moments", "Lollipop" und "Cabaret Royal".

Im Sommer 2010 suchte der Chor seine Selbstständigkeit und wurde von "Konzerte in Winsen" herzlich aufgenommen. Seitdem dürfen die "Sternenstäubler" im Winsener Jugendzentrum "Egon´s" proben, wo es optimale Bedingungen wie Musikanlage, Spiegelwand und Tanzboden für sie gibt.

Neben den erfolgreichen Musicalaufführungen in der Winsener Stadthalle Winsen sang der Chor auf Hochzeiten und hatte sogar einen TV-Auftritt in "4 Hochzeiten und eine Traumreise“.

Die Jungen und Mädchen waren darüber hinaus unter anderem auf Chorveranstaltungen zu erleben und wurden 2013 vom Kreis-Chorverband für vorbildliche Kinder- und Jugendchorarbeit ausgezeichnet.

Eine besondere Ehre wurde "Sternenstaub" zuteil, als die Formation in diesem Jahr mit der offiziellen Delegation aus Winsen in die polnische Partnerstadt Drezdenko reiste, um auf deren 700-Jahr-Feier aufzutreten.

- Karten für das "Sternenstaub"-Jubiläumskonzert für 10 Euro bei der Tourist-Information im Winsener Marstall (Schlossplatz 11, Tel. 04171 - 668075) und online unter www.konzerteinwinsen.de.