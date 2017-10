Kinderkirchentage finden wieder in Salzhausen statt

ce. Salzhausen. "Gott ist auf deiner Seite" lautet das Motto der Kinderkirchentage, die die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde von Mittwoch, 25., bis Freitag, 27. Oktober, in der Grundschule am Paaschberg veranstaltet. Mitmachen können alle Jungen und Mädchen von sechs bis zehn Jahren. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Kind. Anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation steht Martin Luther im Mittelpunkt. "Wir werden verschiedene Geschichten über das Leben und Wirken des Reformators hören. Mit Theater, Liedern und vielen Bastelangeboten werden den Kindern spannende Tage geboten", kündigt Diakon Peter Klindworth an. Die Kinderkirchentage finden von Mittwoch bis Freitag jeweils von 15.30 bis 18 Uhr in der Grundschule statt. Der Abschluss wird am Sonntag, 5. November, um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Johannis-Kirche gefeiert.

- Eine Anmeldung erhalten die Kinder in den Grundschulen oder beim Kirchenbüro. Weitere Auskünfte erteilt Diakon Peter Klindworth unter Tel. 04172 - 9878631.