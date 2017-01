Winsen (Luhe): Gemeindehaus |

ce. Winsen. "Dem Glauben auf die Spur kommen" ist der Titel einer Reihe mit Informationsabenden zu Grundfragen des Glaubens, die der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Winsen ab 25. Januar jeweils mittwochs um 20 Uhr im Pattensener Gemeindehaus (Kirchenweg 2) veranstaltet. Pastor Carsten Stock wird in Referaten die Themen wie "Sinn - wie ich ihm auf die Spur komme" und "Jesus - wo sich Himmel und Erde berühren" entfalten, kleine Gruppen bieten Gelegenheit zum Gespräch. Auch Schweigen ist erlaubt. Jeder Abend dauert etwa zwei Stunden. Interessierte können auch am ersten Abend einfach vorbeischauen und dann entscheiden, ob sie regelmäßig teilnehmen möchten. Ab 19.30 Uhr gibt es einen kleinen Snack.

- Infos und Anmeldung bei Pastor Carsten Stock unter Tel. 04173 - 423 oder per E-Mail unter Carsten.Stock@evlka.de.