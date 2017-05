Kirchtags-Gottesdienst wird in Drennhausen übertragen

Drage: St. Marien-Kirche |

ce. Drennhausen. Der Festgottesdienst des Kirchentages in Wittenberg wird am Sonntag, 28. Mai, um 11.45 Uhr live in der Drennhäuser St. Marien-Kirche (Kirchweg) auf einer Leinwand übertragen. Hierzu lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten herzlich ein. Um 10 Uhr findet an diesem Tag kein Gottesdienst statt.