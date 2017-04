Klassik und Jazz mit dem "Klarinettentrio Schmuck"

ce. Winsen. "Von Klassik bis Jazz" heißt das Programm, mit dem das "Klarinettentrio Schmuck" am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr im Winsener Marstall (Schlossplatz 11) gastiert. Das Konzert findet im Rahmen der "Schlosskonzert"-Reihe des Kulturvereins Winsen statt.

Das "Klarinettentrio Schmuck" mit Sayaka Schmuck, Til Renner und Sebastian Pigorsch erfreut sich in dieser außergewöhnlichen Kombination Klarinette/Bassetthorn/Bass-Klarinette großer Beliebtheit. Nicht zuletzt durch Prätorius-Preisträgerin Sabine Meyer und ihr Trio di Clarone ist diese Besetzung bekannt geworden. Aufgrund der virtuosen Beherrschung ihrer Instrumente, verbunden mit inniger Liebe zur Kammermusik, verzaubern die drei preisgekrönten Musiker immer wieder ihr Publikum. Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog und homogenes Zusammenspiel treffen bei diesen Musikern aufeinander.

- Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung sowie unter www.kv-winsen.de.