Komödie "Der Mentor" mit Achim Wolff und Andreas Christ wird in Winsen aufgeführt

ce. Winsen. Einen Blick tief in die Seelen zweier Besessener wirft Autor Daniel Kehlmann in seinem Stück "Der Mentor", die das Ensemble der Berliner Komödie am Kurfürstendamm am Donnerstag, 8. Februar, um 20 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) aufführt. Veranstalter ist der Kulturverein Winsen. Unter der Regie von Folke Braband sind auf der Bühne die bekannten Schauspieler Achim Wolff, Andreas Christ, Rebecca von Mitzlaff und Oliver Dupont zu erleben. Achim Wolff springt für den ursprünglich für seine Rolle vorgesehenen Volker Lechtenbrink ein, der sich nach einer Operation noch erholen muss.

Benjamin Rubin (Achim Wolff) ist 65 Jahre alt und durch sein frühes Theaterstück "Der lange Weg“ zum Literaturstar geworden. Seit 40 Jahren hat er nichts Vergleichbares zustande gebracht. Martin Wegner (Andreas Christ), aufstrebender Jungdramatiker, ist hingegen die hoffnungsvolle "Stimme einer Generation“, wie ihm ein Online- Magazin bescheinigt. Durch das Mentor-Projekt einer Kulturstiftung treffen die beiden nun aufeinander: Rubin soll Wegners neues Stück "Namenlos“ betreuen. Eingelassen haben sich die beiden auf das einwöchige Experiment nur des Geldes wegen. Und so sitzen sie nun zusammen in einer abgeschiedenen Villa auf dem Land - umgeben von einem Tümpel voller Frösche, Martins attraktiver Frau Gina (Rebecca von Mitzlaff) und dem fürsorglichen Erwin Wangenroth (Oliver Dupont) von der Kulturstiftung, der eigentlich selbst lieber Künstler wäre. Bald eskaliert der literarische Gedankenaustausch zum Hahnenkampf zweier Egomanen, die einander nichts schuldig bleiben...

- Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und unter www.kv-winsen.de