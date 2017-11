Komödie "Hundewetter" mit Marion Kracht wird in Winsen aufgeführt

ce. Winsen. "Hundewetter" ist der Titel der Komödie von Brigitte Buc (deutsche Fassung von Silvia Berutti-Ronelt), die am Donnerstag, 16. November, um 20 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) aufgeführt wird. In den Hauptrollen zu erleben sind unter anderem die beliebten Schauspieler Marion Kracht und Daniel Morgenroth. Veranstalter ist der Kulturverein Winsen.

Ein Septembermorgen in Berlin: Es schüttet ununterbrochen - eben Hundewetter. So wird ein kleines Café der Zufluchtsort für drei Frauen, die dort zufällig aufeinander treffen. Da das Café überfüllt ist, müssen sie an einem kleinen Tisch im Hinterzimmer Platz nehmen und werden so unverhofft zu einer Schicksalsgemeinschaft, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Da ist Helene (Marion Kracht), eine taffe Geschäftsfrau, aufopfernde Ehefrau und Mutter, die kurz vor dem Burnout steht. Hinzu kommen die alleinerziehende Dessous-Fachverkäuferin Lulu (Lene Wink) und Gabriele (Adisat Semenitsch), Single, tablettensüchtig und arbeitslos.

Den ganzen Tag und die halbe Nacht lang redet, trinkt und streitet das Trio. Illusionen werden zerstört, Schwächen offenbart und ganze Lebensentwürfe über den Haufen geworfen. Das alles passiert unter den wachsamen Augen des spöttischen Kellners, der Mühe hat, die zunehmend angetrunkenen Frauen zu bändigen.

"Hundewetter" ist eine Komödie, die mit rasantem Sprachwitz und klugem Humor. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die keine Angst vor Veränderungen haben und ihre persönlichen Hürden eindrucksvoll überwinden.

- Eintritt: ab 16 Euro (Kulturvereinsmitglieder ab 8 Euro, Jugendliche ab 4 Euro). Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen, Infos unter www.kv-winsen.de.