Konzert der Musikschule Winsen in Pattensen fällt aus

ce. Winsen. Das ursprünglich am Sonntag, 17. Dezember, geplante Blockflötenkonzert der Musikschule Winsen in der Pattensener St. Gertrud-Kirche muss leider ausfallen. Das gab Musikschul-Leiterin Christiane Dräger-Meier in einer Pressemitteilung bekannt.