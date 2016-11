Kostenlose Beratungen in Pflegefragen in der Markt-Apotheke im Gesundheitszentrum Winsen

Winsen (Luhe): Markt-Apotheke |

ce. Winsen. "Alter, Pflege und Demenz" ist das Thema, zu denen auch im Dezember offene Sprechstunden mit kostenloser Beratung in der Markt-Apotheke im Gesundheitszentrum Winsen (Marktstraße 4) angeboten werden. Am Mittwoch, 7. Dezember, informiert die Ambulante Pflege der Johanniter-Unfall-Hilfe von 15 bis 17 Uhr über das Pflegestärkungsgesetz II. Am Mittwoch, 21. Dezember, erörtert ein Mitarbeiter der "DAK-Gesundheit" ebenfalls von 15 bis 17 Uhr die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen.