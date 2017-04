Krabbelgottesdienst in Winsener St. Marien-Kirche

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. "Gott hält die Welt in seiner Hand" ist das Thema eines Krabbelgottesdienstes, der am Sonntag, 30. April, um 11.30 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) stattfindet. Patorin Ulrike Koehn freut sich auf viele kleine Gottesdienstbesucher mit ihren Eltern oder Großeltern.