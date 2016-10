Kreiskantor Reinhard Gräler sucht singbegeisterte Mitwirkende für Weihnachtsoratorium

Zum Mitsingen bei einer Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 10. Dezember in der Jacobi-Kirche in Hanstedt lädt Kreiskantor Reinhard Gräler alle interessierten Musikfreunde ein. Die Proben finden an den Wochenenden 22./23. Oktober, 5./6. November sowie am 2. Dezember jeweils abends im Hanstedter Gemeindehaus statt. Anmeldungen werden per E-Mail unter WO-Hanstedt@ewe.net angenommen. Von den Teilnehmern werden einige Angaben zu Stimmlage, Notenkenntnissen und Chorerfahrung verlangt, die unter http://www.kirchenmusik-in-winsen.de genau zu ersehen sind. Da die Sängerplätze im Altarraum der Hanstedter Kirche begrenzt sind, muss die Zahl der Mitwirkenden auf etwa 40 bis 50 limitiert werden. Deshalb ist nach der Anmeldung auf die Bestätigung zu warten.Begleitet wird der Oratoriums-Chor von einem aus Schülern der Hanstedter Musikschule bestehenden Orchester, das wiederum durch professionelle Musiker verstärkt wird.