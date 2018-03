Radbrucher Laienspielgruppe führt plattdeutsche Komödie in drei Akten auf / Vorverkauf läuft

Nachdem im vergangenen Jahr die Aufführungen kurzerhand auf Grund einer Erkrankung eines Hauptdarstellers abgesagt werden mussten (das WOCHENBLATT berichtete), startet die Radbrucher Laienspielgruppe jetzt wieder durch und lädt zur Aufführung der plattdeutschen Komödie "Laat de Sau rut" ein.Termine der Aufführungen, die im Gasthaus Sasse stattfinden sind Samstag und Sonntag, 21. und 22. April, jeweils um 16 Uhr sowie am Samstag, 28. April, um 20 Uhr und Sonntag, 29. April, um 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführung. Ab sofort läuft der Kartenvorverkauf (acht Euro pro Ticket) im Gasthaus Sasse (Tel. 04178 - 372) sowie in "Unser Laden" in der Ortsmitte in Radbruch. An der Abendkasse kosten die Karten 10 Euro. Eintrittskarten, die in der Spielzeit 2017 erworben und nicht zurückgegeben wurden, behalten natürlich ihre Gültigkeit. Es wird aber darum gebeten, die Karten aus organisatorischen Gründen in den Vorverkaufsstellen zu tauschen. Die Komödie in drei Akten vom Paulus Theaterverlag wurde von Andreas Wenning geschrieben und von Helmut Schmidt in die niederdeutsche Fassung gebracht.Unter dem Motto "Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof" erleben die Zuschauer Konflikte zwischen Veganern, fleischessenden Familienmitgliedern, einem Metzger, einem Haustierhalter, unfreiwillige Horcher an der Tür und Klatschtanten, die Gehörtes nicht für sich behalten können. Nicht zuletzt auch noch um einen streunenden Hofhund, der verdächtigt wird den Riesenrammler eines Nachbarn gefressen zu haben. Dann gibt es noch Rüdiger. Doch wer ist Rüdiger? Die Verwirrung ist am Ende so groß, dass selbst die Polizei nicht mehr helfen kann.