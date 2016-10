Künstlergruppe "Farbspiel" stellt im Winsener Rathaus aus

Die Farben Blau und Rot stehen im Mittelpunkt der neuen Ausstellung der Künstlergruppe "Farbspiel", die noch bis Dienstag, 18. Oktober, in der Bürgerhalle des Winsener Rathauses läuft. Gezeigt werden dort Werke der Künstlerinnen Anja Esser, Sonja Graeger, Andrea Hellwig, Elke Jobmann-Müller, Gabriele Rüppell, Carmen Scheel, Inge Sünder, Runa Thiede-Bartels und Cornelia Tiemann, die in einem Malkursus unter der Leitung von Dozentin Birgit Arvidson-Ölkers kreativ sind."Blau und Rot vereinigen sich in Formen, Farben und Gestalten. Gehen Sie offen damit um und lassen Sie die Bilder auf sich wirken", laden die Aussteller alle Interessierten zu einem Besuch ein.Auch eine Collage über das Winsener Schloss, die als Dauerleihgabe der Formation "Farbspiel" im Rathaus hängt, ist zu sehen.