Kunst als Energiequelle

ce. Winsen. Einen Querschnitt ihres Schaffens zeigt die Künstlerin Regina Meier in einer Ausstellung von Freitag, 21., bis Donnerstag, 27. Juli, im Gartentreff in den Winsener Luhegärten (Hansestraße).

Für Regina Meier, die Mitglied im Verein "KunstWerk Stelle" ist, ist die Malerei "Energiequelle, Ausgleich und Notwendigkeit". Dabei steht der Mensch mit all seinen Facetten im Mittelpunkt. "Vor allem Frauenportraits in ihren verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten haben es mir angetan", so Regina Meier.

Die Malerin arbeitet nicht nur mit Acryl, sondern experimentiert auch mit Airbrushfarben, Sand, Collagematerial und Pigmenten. Ihre Bilder sind farbenfroh, lebensbejahend, berührend, ästhetisch und respektvoll.

- Die Ausstellung im Gartentreff ist bei freiem Eintritt Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.