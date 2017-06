Landfrauen-Ausfahrt zum Wenzendorfer Rollrasen-Hersteller Matthies

ce. Pattensen. Noch Plätze frei sind bei einer Ausfahrt zum Rollrasen-Hersteller Matthies in Wenzendorf, die der Landfrauenverein Pattensen und Umgebung mit allen Interessierten am Mittwoch, 14. Juni, unternimmt. Der Bus startet um 8.15 Uhr bei der Volksbank in Wulfsen und fährt um 8.20 Uhr vom Pattensener Dorfplatz ab. Die Rückkehr erfolgt gegen 18 Uhr. - Infos und Anmeldung unter Tel. 04173 - 7315 bei Christel Neven.