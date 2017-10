Laternelaufen mit Sportverein und Feuerwehr in Borstel

ce. Borstel. Zum Laternelaufen laden der MTV Borstel-Sangenstedt und die Freiwillige Feuerwehr Borstel am Samstag, 4. November, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 17 Uhr am Feuerwehrhaus und der Turnhalle in Borstel. Nach dem Ummarsch gibt es eine Überraschung für die Kinder und ein Würstchenessen.