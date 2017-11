"Lebendige Adventskalender" beginnen in Ashausen und Pattensen

ce. Ashausen/Pattensen. Premiere hat jetzt in Ashausen der "Lebendige Adventskalender". Die ersten Türchen öffnen sich am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr am Gemeindehaus (Duvendahl 2). Gastgeber ist dort der Posaunenchor der Kirchengemeinde. Am Mittwoch, 6. Dezember, lädt Bäckermeister Jürgen Heitmann (Bahnhofstraße 4) zu sich ein. Es folgen am Freitag, 8. Dezember, Karin und Klaus-Peter Rabeler (Im Twieten 10, der Termin ist im Gemeindebrief mit falschem Datum angekündigt). Am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. Dezember, öffnen Christel und Manfred Bühring (Bahnhofstraße 18a) bzw. Rikele und Klaus Jens (Hermann-Löns-Weg 3) ihre Türen. Weitere Gastgeber sind willkommen und können sich im Gemeindebüro unter Tel. 04174 - 645410 melden. Infos zu allen Terminen unter www.ashausen.de.

• Zum siebten Mal findet der "Lebendige Adventskalender" in Pattensen statt. Jeweils montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr laden verschiedene Gastgeber alle Dorfbewohner ein und gestalten für ihre Gäste eine kleine Adventsfeier. Infos unter www.pattensen-aktiv.de und www.kirchengemeinde-pattensen.de.