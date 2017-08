Lebenshilfe-Wanderausstellung ist in Winsen zu sehen

ce. Winsen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Vereins „Lebenshilfe Landkreis Harburg" ist in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Tostedt eine Wanderausstellung zusammengestellt worden, die ab sofort bis 31. August in der Bürgerhalle des Winsener läuft. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Die ausgestellten Bilder sind in der Abteilung MuT (Montage III und Tagesförderstätte) des Herbergsvereins im Rahmen der begleitenden Maßnahmen unter der Anleitung von Kunsttherapeutin Claudia Hennings entstanden. Als Materialien dienten Buntstifte, Wachsmaler, Acryl- und Aquarellfarben. Die Fertigstellung eines Werkes kann von zwei Sitzungen bis zu einem Vierteljahr dauern. Die Motive sind angelehnt an Werke bekannter Künstler wie etwa. Vincent van Gogh, Pablo Picasso oder Paul Klee.