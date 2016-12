"Let it snow!": Adventskonzert mit "Joyful Voices" und "Sixmix" in Winsen

ce. Winsen. "Let it snow!" lautet das Motto eines Adventskonzertes mit dem Winsener Gospelchor "Joyful Voices", das am Freitag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) stattfindet. Einlass ist ab 19.30 Uhr-

Gesungen werden traditionelle und moderne Weihnachtslieder, von „Angels we have heard on high“ bis „Little drummer boy“. Natürlich darf auch „Let it snow“, hier in einem modernen und schwungvollen Arrangement, nicht fehlen. Die musikalische Gesamtleitung hat Christoph Grothaus, der es seit der Gründung der "Joyful Voices" im Mai 2001 mit seiner ruhigen und optimistischen Art meisterhaft schafft, den Chor zu motivieren und zu entwickeln. Das Konzert ist der musikalische Höhepunkt des 15-jährigen Jubiläums von "Joyful Voices", daher hat sich der Chor mit der bekannten sechsköpfigen A-cappella-Gruppe "Sixmix" stimmgewaltige Verstärkung eingeladen.

"Sixmix" steht für individuelle und charmante Interpretationen unterschiedlicher Musikstile. Jazz, Pop, alte Meister, Klassik, Romantik, Volkslieder oder Lieder aus verschiedensten Kulturen – kein Stück ist vor den sechs Sängern "sicher". Sie haben Erfahrungen als Sänger, Leiter und Arrangeure in verschiedenen Ensembles und Kammerchören gesammelt.

- Karten für 14 Euro (7 Euro für Jugendliche unter 18 Jahren) im Vorverkauf in Winsen bei der Touristinformation im Marstall, bei der Buchhandlung Decius und im Kirchenbüro St. Marien sowie an der Abendkasse.