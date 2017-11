Lucia-Chor singt in Winsener St. Marien-Kirche

ce. Winsen. Besinnliche Melodien und herausragende Gesangskunst sind zu erleben, wenn der Lucia-Chor aus dem schwedischen Göteborg am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) gibt. Veranstalter ist die St. Marien-Stiftung. Das teilt Stiftungsvorsitzender und Pastor Markus Kalmbach mit, der sich auf diesem Wege bei der Volksbank Lüneburger Heide eG für die Unterstützung bedankt. Karten für das Konzert gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Information im Winsener Marstall (Schlossplatz 11).