Luhdorfer Luhetal-Chor sagt Auftritte krankheitsbedingt ab

ce. Luhdorf. Aus Krankheitsgründen ist der Luhdorfer Luhetal-Chor gezwungen, alle noch in diesem Jahr geplanten Auftritte abzusagen. Dies betrifft vor allem den am Sonntag, 27. November, geplanten Auftritt beim Adventskaffee des DRK in Toppenstedt und das am Freitag, 2. Dezember, geplante Adventskonzert in der Pattensener St. Gertrud-Kirche. Die Weihnachtsfeier des Chores am Montag, 5. Dezember, findet aber wie gewohnt ab 18.30 Uhr im Luhdorfer Gasthaus Alpers statt.