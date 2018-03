Mädchenarbeitskreis lädt ein zur "Ladies Night" in Winsen

Winsen (Luhe): Jugendzentrum Egons |

ce. Winsen. Zur "Ladies Night" lädt der Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Landkreis Harburg alle Mädchen ab 12 Jahren am Freitag, 9. März, von 18 bis 21 Uhr im Winsener Jugendzentrum „Egon's" (Mozartstraße 6) ein. Die Gäste können zu cooler Musik tanzen und mit ihren Freundinnen bei alkoholfreien Cocktails einen tollen Abend genießen.

Der Eintritt beträgt 2 Euro. Gutscheine für einen alkoholfreien Cocktail sind bereits jetzt in den Jugendzentren im Kreis Harburg erhältlich und liegen an dem Abend auch im "Egon's" aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Arbeitskreis für Mädchenarbeit engagieren sich Pädagoginnen aus den Jugendzentren, der Reso-Fabrik, dem Landkreis Harburg, dem Kinderschutzbund und die Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Buchholz, um gezielt Mädchen zu unterstützen, zu stärken und tolle gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Auf Veranstaltungen wie der "Ladies Night" ist es den Pädagoginnen ein großes Anliegen, Mädchen für verschiedene Themen zu sensibilisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten. Diesmal bildet das Thema "K.O.-Tropfen" den Schwerpunkt. Weitere Infos zum Mädchenarbeitskreis gibt es in den Jugendzentren der Kommunen.