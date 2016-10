Mannschaften für "2. Winsener Eisstockmeisterschaft" und Aussteller für Weihnachtsmarkt werden gesucht

ce. Winsen. Mit großem Erfolg fand 2015 die "1. Winsener Eisstockmeisterschaft" auf dem Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr gibt es während des Weihnachtsmarktes vom 25. November bis 4. Dezember auf dem Schlossplatz in einem Zelt mit einer 9 x 20 Meter großen Kunststoffeisbahn die zweite Auflage. Das teilt die City-Marketing Winsen GmbH mit. Beim Eisstockspiel versuchen zwei Mannschaften, die Eisstöcke von der Abspielstelle aus möglichst nahe an die "Daube" (runde Kunststoffscheibe) zu spielen. Jedes Team besteht aus vier Teilnehmern, wobei jeder Spieler pro Durchgang einen Versuch hat. Ziel ist es, einen Stock der eigenen Mannschaft in Bestlage - also näher zur "Daube" als der Gegner - zu bringen. Da im vergangenen Jahr die Nachfrage sehr groß war, werden diesmal zwei Bahnen zur Verfügung gestellt.

Firmen, Gruppen oder Vereine, die im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier eine eigene Eisstockmeisterschaft veranstalten möchten, können die Kunststoffeisbahn mit Eisstöcken und Personal mieten. Infos hierzu gibt es bei der City-Marketing Winsen GmbH, Schlossplatz 1, 21423 Winsen (Luhe). Sie ist auch unter Tel. 04171 - 6064010 zu erreichen und per E-Mail unter info@citymarketing-winsen.de.

- Für die Vermietung der Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt werden noch weitere Aussteller gesucht, die mit Kunsthandwerk, Geschenkartikeln oder besonderen Weihnachtsspezialitäten die Traditionsveranstaltung bereichern möchten. Interessierte melden sich bei der City-Marketing GmbH, Ansprechpartner ist dort Geschäftsführer Matthias Wiegleb.