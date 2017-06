MC Scharmbeck lädt ein zum Bikertreffen in Stelle

ce. Stelle. Zu seinem 27. Treffen lädt der Motorrad-Club (MC) Scharmbeck alle Interessierten von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, auf dem Gelände des Eisenbahner-Sportverein (ESV) Maschen in Stelle (Am Hörstenfeld 1) ein. Freitag und Samstag spielen Live-Bands. An allen Tagen können sich die Besucher mit verschiedenen Gaumenfreuden stärken. - Infos unter www.mc-scharmbeck.de.