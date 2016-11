Mit dem DRK Buchholz zum Weihnachtsmarkt nach Celle

Der DRK-Ortsverein Buchholz hat auch in diesem Jahr eine weitere Tagesausfahrt organisiert: am Dienstag, den 13. Dezember geht es mit dem Bus zum Celler Weihnachtsmarkt, inkl. Altstadtrundgang und Mittagessen.

Abfahrt ist um 8.45 Uhr am Buchholzer Schützenplatz. Die Rückkehr ist für 17.00 Uhr geplant.

Kosten pro Person inkl. Fahrt / Führung / Mittagessen: 35,00 EUR für DRK-Mitglieder, 43,00 EUR für Gäste.



Informationen und Anmeldungen gern bei Mark Seidler, Tel.0151 – 11647523 oder E-Mail: ov.buchholz@drk-lkharburg.de