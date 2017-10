Mit dem NABU Winsen zu den Kranichen

Zur Kranich-Exkursion ins Tister Bauernmoor lädt die NABU-Gruppe Winsen alle Naturinteressierten am Sonntag, 29. Oktober, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 6 Uhr auf dem Parkplatz neben der Aral-Tankstelle bei der Autobahnauffahrt Maschen (A39) an der K86 in Richtung Stelle. Weiter geht es in Fahrgemeinschaften, die Verpflegung muss jeder selbst mitnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Im Tister Bauernmoor wird dann zu früher Stunde das beeindruckende Naturschauspiel beobachtet, wenn die bis zu 5.000 Kraniche ihren nächtlichen Rastplatz verlassen, um zu den Futterplätzen zu fliegen.- Infos unter Tel. 04105 - 76701.