Mit dem NABU Winsen zu den Störchen

Zu den Storchennestern in der Winsener Elbmarsch führt eine naturkundliche Radtour, die die NABU-Gruppe Winsen für alle Interessierten am Sonntag, 9. Juli, veranstaltet. Die Teilnehmer, die ein verkehrssicheres Fahrrad besitzen müssen, treffen sich um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Schweinemarkt an der Kreuzung Altstadtring/Tönnhäuser Weg in Winsen.Hans Steinert und Frieder Günther, Storchenbeauftragte des Landkreises Harburg, werden an verschiedenen Stationen entlang der viel Wissenswertes zu den Wappenvögeln des NABU erzählen. Zudem erörtern sie, wie sich die Storchenpopulation im Landkreis entwickelt hat.- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos unter Tel. 04171 - 604256.