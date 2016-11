Mit dem Stöckter DRK nach Wismar

ce. Stöckte. Noch ein paar Plätze frei sind bei der Ausfahrt zum Weihnachtsmarkt in Wismar, zu der der DRK-Ortsverein Stöckte am 8. Dezember um 9 Uhr per Bus startet. Neben dem Besuch des Weihnachtsmarktes steht eine Stadtführung mit Reiseleiter auf dem Programm. Um 16 Uhr wird die Rückfahrt angetreten. - Infos und Anmeldung bis zum 2. Dezember unter Tel. 04171 - 652814 bei Ina Venzke.