"Gesänge des Sommers" lautet das Motto, unter dem die NABU-Gruppe Winsen alle Interessierten am Sonntag, 6. August, zu einer Exkursion zum Kennenlernen heimischer Heuschrecken einlädt. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr in Winsen auf dem Parkplatz Schweinemarkt an der Kreuzung Altstadtring/Tönnhäuser Weg.Unter Bildung von Fahrgemeinschaften werden mehrere Standorte im Raum Winsen besucht und viele verschiedene Heuschrecken-Arten den Teilnehmern näher gebracht. Mit einem Ultraschalldetektor nimmt man die "Gesänge" der Hüpfer auf und macht Klangunterschiede hörbar. Je nach Wetterlage und Beobachtungserfolg dauert die Exkursion etwa drei Stunden.- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos unter Tel. 04171 - 4217.