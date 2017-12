Mit DRK Garlstorf-Gödenstorf auf Tour nach Wismar

ce. Garlstorf/Gödenstorf. Der Weihnachtsmarkt in der Hansestadt Wismar ist das Ziel einer Ausfahrt, die der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf am Dienstag, 12. Dezember, mit allen Interessierten unternimmt. Die Teilnehmer erleben die Wasserkunst auf dem Marktplatz sowie die Altstadt mit ihren altehrwürdigen Giebelhäusern und der Stadtkirche. Zur Ausfahrt gestartet wird um 9.30 Uhr in Garlstorf, das Zusteigen ist in Salzhausen und Gödenstorf möglich. Verbindliche Anmeldungen nimmt DRK-Ortsvereinsvorsitzender Werner Hutsch unter Tel. 04172 - 8892 entgegen.