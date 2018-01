Mit Figur-Shakes abnehmen

Mit Beginn des neuen Jahres stehen Diäten im Mittelpunkt. Mit Eiweiß-Shakes zum Abnehmen von der „Shake Fabrik“ in Winsen wird der Diätalltag deutlich leichter. Einfach zubereitet sind sie ideal zum Frühstück, bei der Arbeit oder als kleine Abendmahlzeit. Dabei machen sie nicht nur satt, sondern liefern auch ausreichend Proteine. Die Muskulatur bleibt so erhalten und nur das Körperfett wird abgebaut.„Wir bieten unsere Fertigboxen mit Eiweiß-Drinks zum Selbermixen nicht nur für Figurbewusste, sondern auch für Sportler und Veganer an“, erklärt Babette Rühe, Dip.-Ernährungswissenschaftlerin und Inhaberin. „Jeder stellt sich die Zutaten nach seinen Wünschen aus den Kategorien Protein, Geschmack und Funktion unter Anleitung selbst zusammen.“ Bei der „Shake Fabrik“ ist alles BIO – auch die Verpackung! Sämtliche Zutaten werden möglichst rein und ohne unnötige Zusätze eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist die komplette eigene Herstellung der Produkte. Bis zum 31. Januar 2018 können Kunden den Code START18 nutzen und sparen damit zehn Prozent. Online-Bestellung unter: www.shake-fabrik.de. Der Fabrikverkauf findet immer mittwochs von 16 bis 19 Uhr in der Werner-Forßmann-Str. 40 in Winsen statt.