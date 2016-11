Mit Senioren Union Winsen ins weihnachtliche Hamburg

ce. Winsen. Noch Plätze frei sind bei einer Lichterfahrt durch das weihnachtlich geschmückte Hamburg, die die Senioren Union Winsen mit allen Interessierten am Dienstag, 29. November, unternimmt. Treffpunkt und Abfahrt ist um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz Bleiche in Winsen. Zur Einstimmung gibt es Kaffee und Torte im Hoopter Hofcafé Löscher. In Hamburg stehen eine zweistündige Rundfahrt und ein Besuch des Weihnachtsmarktes am Rathaus auf dem Programm. Gegen 19 Uhr geht es zurück nach Winsen. - Anmeldung unter Tel. 04171 - 607281 bei der Senioren Union-Vorsitzenden Monika Dymel.