Mitwirkende gesucht für Krippenspiel der Winsener Kirchengemeinde

ce. Winsen. Junge Schauspieler sucht die evangelische Jugend der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde für ihr Krippenspiel im Heiligabend-Gottesdienst am Samstag, 24. Dezember, um 15.30 Uhr in der Kirche. Geprobt wird jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr am Mittwoch, 30. November sowie 7., 14. und 21. Dezember. Bei Bedarf findet am Donnerstag, 22. Dezember, vormittags die Generalprobe statt. Interessierte melden sich bis zum 25. November im Gemeindebüro unter Tel. 04171 - 4030 oder per E-Mail unter evju.marien.winsen@web.de.