MTV Borstel-Sangenstedt startet mit neuen Kursen

ce. Borstel. Folgende neue Kurse bietet der MTV Borstel-Sangenstedt im Januar in seiner Sporthalle und im Dorfhaus am Turnhallenweg 6 an: Skigymnastik (ab 6. Januar, 17.30 Uhr), Pilates (9. Januar, 20 Uhr), Zumba (9. Januar, 19 Uhr), Gutes für die Faszien (9. Januar, 10 Uhr), Kundalini-Yoga (12. Januar, 9 Uhr), Trampolin (12. Januar, 17.30 Uhr) und Aroha (13. Januar, 17.30 Uhr). Bei allen Kursen sind Gäste herzlich willkommen. - Anmeldung und Infos per E-Mail unter cpf.pahl@t-online.de.