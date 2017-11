MTV Obermarschacht bietet Rehasport-Kurse an

ce. Marschacht. Einen Rehasport-Kursus "Orthopädie/Rückenfit" bietet der MTV Obermarschacht ab Dienstag, 28. November, um 15 Uhr in der Marschachter Grundschul-Halle an. Der Rehasport-Kursus "Brustkrebsnachsorge" steht ebenfalls ab Dienstag, 28. November, um 9.30 Uhr im Sportlerheim am Hagenweg in Marschacht auf dem Programm.

- Anmeldung und Infos unter Tel. 04176 - 9448133 bei Kursusleiterin Renate Martens.