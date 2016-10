Musikalisch "alles in Grün" bei Konzerten der Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen

ce. Winsen. "Alles in Grün" lautet das Motto der beiden Konzerte, mit denen die Chorgemeinschaft Scharmbeck-Pattensen am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11) ihre diesjährigen Highlights präsentiert. Die Lieder zum Thema "Grün" werden in lockerer choreografischer Form dargeboten.

Zu der Gemeinschaft, die sich vor einigen Jahren aus den "Gemischten Chören" aus Scharmbeck und des MTV Pattensen gebildet hat, gehören derzeit insgesamt 45 Sängerinnen und Sänger. Chorleiter ist Michael Krause. Zusammen mit ihm wählte die Formation den Marstall als neuen Veranstaltungsort für ihre Konzerte aus. Diese lösen die bisher in der Tangendorfer Ahlbergscheune stattgefundenen Sommerkonzerte ab, die mit erheblichem Organisations- und Arbeitsaufwand verbunden waren. Zum Organisationsteam der diesjährigen Auftritte gehören neben Michael Krause auch Chorgemeinschafts-Sprecher Joachim Schuster sowie Steffi Dederke, Hannelore Winkler, Gisela Löckermann, Gerda Simon, Wilfried Albers und Hans-Heinrich Meyer.

Die Chorgemeinschaft probt montags von 19.45 bis 21.45 Uhr im neuen Feuerwehrhaus in Scharmbeck. Verstärkung ist herzlich willkommen.

- Der Eintritt zum Konzert kostet für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche und Kinder bis 17 Jahre zahlen 6 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in Winsen bei der Buchhandlung Decius (Rathausstraße, Tel. 04171 - 2757) und bei der Tourist-Information im Marstall (Tel. 04171 - 668075), bei allen Chormitgliedern sowie an der Abend- bzw. Tageskasse. Infos bei Gisela Löckermann (Tel. 04171 - 50314), Hans-Heinrich Meyer (Tel. 04173 - 6948) und Joachim Schuster (Tel. 0170 - 5926367).