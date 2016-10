Musikschule Winsen startet mit neuen Kursen

Neue Kurse bietet ab November die Musikschule Winsen an: Im Schnupperkursus "Instrumenten-Karussell" können Jungen und Mädchen ab sechs Jahren in kleinen Gruppen mit bis zu fünf Kindern bis zu 13 Instrumente bei qualifizierten Fachpädagogen erlernen. Der Kursus dauert ein Jahr.- Mit dem Kursus "Musik und Kinesiologie" richtet sich die Musikschule an Senioren, die mit Musik und Bewegung in kleinen Gruppen ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten weiter trainieren möchten. Das Singen von Liedern (Wünsche der Teilnehmer werden berücksichtigt) wird kombiniert mit einfachen Bewegungselementen aus der Kinesiologie. Dauer des Kurses: ein halbes Jahr.- Das ein Jahr laufende "Rhythmus-ABC" richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.- Infos in der Musikschule unter Tel. 04171 - 62777 und unter http://www.musikschule-winsen.de.