NABU-Gruppen veranstalten Exkursion zu Wat- und Wasservögeln in Elbmarsch

Eine Exkursion zu Wat- und Wasservögeln an der Kleientnahmestelle bei Drage unternehmen die NABU-Gruppen Winsen, Buchholz und Hanstedt/Salzhausen mit allen Naturinteressierten am Sonntag, 21. Mai. Treffpunkt ist um 8 Uhr der Winsener Parkplatz Schweinemarkt an der Kreuzung Altstadtring/Tönnhauser Weg. Von dort geht es mit Fahrgemeinschaften ans Ziel.Beobachtet werden sollen vor allem die sich in der Elbmarsch aufhaltenden Wat- und Wasservögel sowie Singvögel wie die verschiedenen Rohrsänger und - mit etwas Glück - das farbenfrohe Blaukehlchen und die Beutelmeise. Für die fachkundige Leitung sorgt Ornithologe und Fachbuchautor Dr. Volker Dierschke.Je nach Beobachtungserfolg und Wetterlage wird die Führung etwa drei Stunden dauern. Teilnehmer sollten unbedingt ein Fernglas mitbringen, um die vielfältige Vogelwelt hautnah zu erleben.- Eine Anmeldung ist nicht nötig, Infos unter Tel. 04171 - 61872.