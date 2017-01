Neue Ausstellung "Here I stand - Martin Luther, die Reformation und die Folgen" in Winsen

"Here I stand - Martin Luther, die Reformation und die Folgen", heißt eine neue Ausstellung im Rahmen des Reformationsjubiläums, die am Sonntag, 15. Januar, nach dem Gottesdienst gegen 11 Uhr im Winsener Gemeindezentrum der St. Marien-Kirchengemeinde (Kirchstraße 2) eröffnet wird. Alle Besucher sind dann auch zum Kirchencafé eingeladen. Die Ausstellung kann bis 26. Februar nach Terminvereinbarung mit dem Gemeindebüro unter Tel. 04171 - 4030 besichtigt werden. Nach Ostern besteht die Möglichkeit, die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der „Offenen Kirche“ - dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr - in Augenschein zu nehmen.2017 jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers gegen den Ablasshandel zum 500. Mal. Sie gilt als der Startpunkt der Reformation. Anlässlich des Reformationsgedenkens realisierten vier deutsche und drei amerikanische Kooperationspartner das Ausstellungsprojekt "Here I stand". Es zeigt die Reformations-Epoche in sieben Kapiteln. "Martin Luthers Herkunft ist die spätmittelalterliche Lebenswelt. Aus dieser Welt ging der Aufbruch der Reformation hervor. Luther entwickelte eine Theologie, die einzig auf der Bibel fußte", heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. Luther kritisierte die Papstkirche und stellte damit die mittelalterliche Gesellschaftsordnung grundlegend in Frage. Der Buchdruck als neues Medium machte den Reformator schnell bekannt.- Infos unter http://www.here-i-stand.com.