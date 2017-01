Neue Drennhäuser Kindergartenleiterin wird mit Gottesdienst in Amt eingeführt

Drage: St. Marien-Kirche |

ce. Drennhausen. Mit einem Gottesdienst wird Carina Lang, neue Leiterin des Arche-Noah-Kindergartens in Drennhausen, am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr in der örtlichen St. Marien-Kirche (Kirchweg) in ihr Amt eingeführt. Die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten wirken im Gottesdienst mit. Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zu einem Empfang ein.