Neue Fitness-Kurse für Väter und Kinder beim HSV Stöckte

ce. Stöckte. Neue Fitness-Kurse für Väter und ihren Nachwuchs bietet der HSV Stöckte ab Samstag, 5. August, in der Sporthalle (Sportplatzweg) an. Zwei- bis vierjährige Jungen und Mädchen können sich mit ihren Vätern von 10 bis 11 Uhr fit machen, die Vier- bis Sechsjährigen sind von 11 bis 12 Uhr an der Reihe. Kursusleiter ist Lars Eßmann. - Anmeldung unter Tel. 04171 - 690420 bei der Geschäftsstelle des HSV Stöckte oder per E-Mail an info@hsvstoeckte.de.